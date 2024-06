No i fajnie, ale co ONZ z tym zrobi? Tyle samo, co w Palestynie, czyli złoży wraży oburzenia. Już dawno temu śmiano się z błękitnych hełmów, że są od tego, żeby łatwiej trafić. ONZ było mocne, jak nie było na planszy dużych graczy, a obecnie jest nismiesznym żartem. Nie wjadą do Palestyny tak samo, jak do Doniecka. Martwa, bezużyteczna organizacja.