Tldr: Biskup: No ok, znowu nasz pracownik zrobił to, co wielu innych naszych pracowników i strasznie przepraszamy, a winowajca napisał, że nie chce mu się tu przyjść, ale napisał, że mu przykro, więc wszystko ok, alleluja i do przodu.

Ps - kasa się oczywiście ofiarom nie należy, ale się pomodlimy ¯\(ツ)/¯