nie ma sensu brać kawałka wynagrodzenia i robić z niego sensacji. lepiej cały budżet i to oceniać. co za różnica czy pracownik dostanie wynagrodzenie o nazwie premie,podstawa,nagroda, dodatek czy jeszcze jakoś inaczej. Gdyby te 367mln od razu było w podstawowym wynagrodzeniu to byłyby takie same wydatki.

Nie można zapominać, że często to jest jedyna możliwość dla zarządzających żeby utrzymać pracownika, dorzucić mu bokiem trochę kasy skoro podwyżki się nie da. i to Pokaż całość