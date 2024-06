To jest naprawdę niebywałe. Pracownicy muzeum podali do sądu współpracowników za dodanie, bodajże dwóch zdjęć i gablotki do wystawy, której są autorami ale w żadnym wypadku nie są ich własnością intelektualną XD Nawet sąd stwierdził, że to #!$%@? zmienia w wystawie. A jak mają się do tego wykopki? Uśmiercają wszystkie znaleziska pod fikcyjnym pozorem "manipulacji", żeby pisowcom nie pozostawiać pola do popisu XD



Znajduje info na yt, myślę sobie sprawdzę na wykopie, Pokaż całość