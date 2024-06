Well, the Great Enshittification of the internet continues. This extension has sold out and is now part of the Corporations. Abandon this, quickly. It is owned by https://en.wikipedia.org/wiki/Gen_Digital and its obvious that your data will be vigorously harvested.

Pokaż całość

Komentarz ( z zeszłego miesiąca) o rozszerzeniu:P.S. Samo rozszerzenie: "it will automatically accept the cookie policy for you " jeżeli może - czyli czasem automatycznie akceptuje śledzenie ciasteczkami. A mi