Najpierw energia elektryczna, później transport samochodowy, następnie ogrzewanie, za chwilę budynki, a na koniec żarcie. Wszystko to będzie opodatkowane przez UE kosztami mitycznego ocieplenia wywołanego CO2,a wszystko po to, aby pozbawić ludzi kasy i wolności! Wracamy do czasów feudalizmu i relacji pan-chłop!