No dobra ale też bez populizmu, to nie jest prosta sprawa.

Facet nie był w kajdanach, mimo że był paskudnie traktowany to w każdej chwili mógł odejść, dostawał jakieś drobne pieniądze, nawet pare razy był u lekarza. Co więcej, grażyna kilka razy groziła że go wyrzuci a on ją prosił żeby tego nie robiła.



Rozumiem że to bardzo mocny syndrom Sztokholmski ale nie porównujmy tego do jakiegoś Fritzla czy innych przypadków trzymania Pokaż całość