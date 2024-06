Pokaż całość

Nie zdziwiłbym się jakby monitoring był. Pytanie co ten monitoring daje w momencie kiedy przychodzi złodziej z zasłoniętą twarzą?Kamerki to fajny bajer, żeby sobie pooglądać podwórko jak jest się na wyjeździe ale przed niczym nie chronią. Policja sobie zobaczy nagranie i umorzy sprawę, bo to nie film, że po oczach wykryją sprawcę.Jedyne gdzie to może się przydać jak przyjdą jakieś półgłówki coś zniszczyć i nawet nie zasłonią twarzy