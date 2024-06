Pamiętam jak ponad 10 lat temu wybrałem się rowerem z lat 60 na wycieczkę do Turcji. Miałem 800zł dojechałem do Rumunii i podkręciłem się parę dni po tym kraju i postanowiłem wracać bo nie zdążył bym na egzaminy.

Też ostatniej nocy miałem stracha we wiosce cygańskiej bo każdy coś do mnie krzyczał ale nie wiedziałem co a dzieciaki jechały za mną dosyć długo.

Wycieczka wyniosła mnie prawie 500zł i około 3 tygodnie. Pokaż całość