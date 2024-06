Jadłem grzyby, chyba wszystkie dostępne w sklepach online gatunki (nasze psiaki też) fakt lepiej się po nich czułem, ale nie dawało to trwałego efektu. Myślę że dobra psychoterapia, nakreślenie celów itp, oraz praca nad sobą aby zmieniać nawyki mysleniowe to podstawa.

Nie wiem, czy wiecie, ale leki antydepresyjne np ssri hamują działanie psychodeliczne grzyba, a w skrajnych przypadkach jeśli ktoś się nimi leczy i żre grzyby może dostać syndromu serotoninowego co prowadzi Pokaż całość