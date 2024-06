Kurde, bardzo przyjemna formuła filmu: chociaż niby nic się nie dzieje (no, chłop widział sarnę, wielkie halo), to ładnie prowadzisz nieliniowo opowieść, że przyjemnie wciąga. Obstawiam, że z taką formułą, jak zrobisz film o kupie, to być może będzie to jeden z lepszych filmów o kupie na Youtubie.



Pokaż spoiler