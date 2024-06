Kiedyś na Śląsku był taki pilotażowy program, że zamiast kontrolerów byli na stałe konduktorzy. Ci konduktorzy to były osoby bezrobotne przysłane z Urzędu Pracy. Efekt?



1. pasażerowie nie czuli się jak potencjalni złodzieje, bo konduktor nie miał żadnego interesu, aby łoić karę. Jeśli nie masz biletu, to go kupujesz. Coś się nie zgadza z biletem ulgowym? Po prostu kupujesz zwykły bilet. Po prostu pełna prokonsumenckość. Żadnego stresu, uczucia, że zaraz zostaniesz ukarany, Pokaż całość