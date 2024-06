Nie wiem jak było w poprzednich latach, ale zwykły człowiek ma 26 dni urlopu w ciągu roku czyli 5 tygodni.

W tym raz długie wakacje 10 dni roboczych zgodnie z kodeksem pracy.

Posłowie nie powinni mieć lepiej.

Szczególnie, że jest mnóstwo roboty do wykonania!

Ja wiem, że to już nie czas PiS i ustaw przyjmowanych w 24 godziny, ale procedować trzeba sprawnie!



Do roboty osły!