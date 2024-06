Pokaż całość

Kiedyś myślałem, że jak "pobiją ze skutkiem śmiertelnym" córkę/syna Tuska czy innego ważnego polityka to się to zmieni.Ale podobnie myślałem o aresztach wydobywczych - i co? Niejaki Stanisław Gawłowski z PO spędził trzy miesiące w takim areszcie, ale nie zmieniło się absolutnie nic. A on sam nawet słowem się nie zająknął na temat aresztów wydobywczych tylko smarkał w rękaw i chwalił się że znosił to "z dumą" (bo jako