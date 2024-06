Bezsensowne pytanie dające bezsensowny wynik. Imigracja może być zarówno pozytywna jak i negatywna, a wynik sondażu to wypadkowa tego, jakie ludzie mają poglądy i co im się skojarzyło z pytaniem. Co innego, gdy rząd w ogóle dopuszcza możliwość zamieszkania ludzi z zewnątrz w kraju, a co innego, gdy sprowadza się masowo ludzi z kręgów o innej kulturze itd., a pytanie obejmuje to całe szerokie spektrum definicji imigracji.