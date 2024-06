No cóż, uśmiechnięci wyborcy są nie do odratowania.Uwierzą we wszystko co powie im ośrodek dywersji propagandowej z USA, zainstalowany w Polsce pod nazwą TVN.Tymczasem spółka matka TVN należy do funduszy inwestycyjnych USA - tych samych, które mają udziały w spółce Pfizer.Więc szerzenie paniki covidowej przez spółkę miedialną napędzało zyski w spółce pharma - ale tych samych fundów z USA.Śpijcie dalej z uśmiechniętą idiotycznie gębą