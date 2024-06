Stumetrowa kupa złomu, osiadła na mieliźnie jednej z wysp archipelagu Spratly, od 1997 roku doprowadza do szału władze w Pekinie. Wrak należy do marynarki wojennej Filipin, znajduje się na terytorium, do którego roszczenia zgłaszają Chiny i chociaż wygląda z daleka jak prawdziwy statek widmo [...]