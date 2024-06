No tak! Bo dla Ahmeda nie starczy! A Ahmed jak się że złości to noża użyje albo jeszcze gorzej! Zacznie krzyczeć rasizm i islamofobia!!!



A taki Ukrainiec to co zrobi? Jemu nic się nie należy.



Rasizm Europejczyków wobec białych ludzi jest zatrwazajaca!!!! Czemu uchodźcom z bliskiego wschodu nie powiedzą żeby pracowali abo wracali bronić swojego kraju,???