Co ciekawe, według artykułu:



1. Rodzice nie mieszkali razem, pokłócili się i matka z dzieckiem pojechała do domu rodziców

2. Matka założyła ojcu niebieską kartę, ale powiedziała, że nie doświadcza z jego strony przemocy

3. Siłą rzeczy, dziecko nie przebywało z ojcem

4. Matka przyznała się częściowo do maltretowania, ojciec kategorycznie zaprzeczył

5. Oboje siedzą w areszcie