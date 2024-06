moglbys rozwinac swoja mysl, czy tylko podlapales jakas sentencje, ktorej tresci nie rozumies

Pokaż całość

Skoro zakup np. gry na Steam nie daje jej własności - nie można jej odsprzedać, czy też nikt jej nie odziedziczy a i dostęp do niej może być zablokowany przez platformę z dowolnych powodów to nie jest to zakup na własność. Podobnie z software'm, który dawniej był sprzedawany jako normalny produkt (kupowałeś Office czy Photoshopa na własność,