W lipcu wejdą w życie nowe stawki za energię, które będą obowiązywały do końca roku. Niebawem dowiemy się także, ile będziemy płacić za prąd w 2025 r. Prezes URE wysłał do sprzedawców energii wezwania do korekty taryf. Firmy mają na to czas do 20 czerwca. Jak dotąd nie wpłynął żaden wniosek.