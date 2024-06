W tym momencie po prostu rachunek ekonomiczny ustawił nas w innej pozycji.

Stracili transmisje Ligi Mistrzów. Stracili transmisje 1 Ligi. Mieli kupić prawa do pokazywani LE i LK a póki co będą pokazywać tylko mecze eliminacyjne polskich drużyn. Zaczynają liczyć pieniążki bo nowych kredytów na spłatę starych kredytów nie będzie. Jeszcze niech mu uwalą elektrownię atomową to pójdzie z torbami.