To jak te dyplomatołki rozgrywaja politykę zagraniczną to jest tragedia. Pamiętacie to szczucie na Morawieckiego i PiS bo spotykał się z Le Pen? To opluwanie przez Tuska. No to polecam prześledzić co właśnie robi Urszulka w PE bo elegancko zaczyna się układać z Le Pen i Melloni bo czuje nosem jaki zwrot nadchodzi. A frajerzy dyplomacji pokroju Tuska i Sikorskiego zostaną na lodzie. Szkoda tylko że Polska ucierpi.