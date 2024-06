Nikt się nie kwapi by zrobić porządek w Stajni Augiasza. Ale całe to państwo z kartonu sili się na pouczanie Putina. No może by tak polityczne miernoty wezmą się za pracę, za którą im płacimy. Bo na razie to załatwili nam najdroższy prąd w Europie i tysiące likwidowanych firm, ale wyborcom to nie przeszkadza więc nawet nie zauważą jak ściągną nam na łeb ruskie rakiety.