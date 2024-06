Ostatnie rządy PiS to 39% inflacji skumulowanej w latach 2019-2023 i dofinansowanie deweloperów przy rekordowych marżach w programie BK2% - to 100 tysięcy kredytów do których będziemy dopłacać 10 lat. Nie dziwne, że dostępność zmniejszyła się dwukrotnie, bo tyle też wzrosły marże deweloperów.