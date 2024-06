Ilekroć się pojawi pomysł pracy 35 godzin tygodniowo, to znaczna część wykopu wypisuje, że już dawno tak powinno być, że to już nie XXw., że produktywność nie spadnie, ale szefowie Janusze tego nie rozumieją i okradają ich z życia. No ale niech przestąpią nogą choćby odrobinę na drugą stronę i staną się szefami choćby w bardzo niebezpośredni sposób i już sami januszują. Zero zdziwienia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )