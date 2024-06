Jestem głupi i nie rozumiem pewnej rzeczy. Polska Grupa Militarna to nowa nazwa spółki która nazywała się Metaversum i zajmowała się NTF i

Pokaż całość

Nie mamy nawet zakładu produkującego proch, już 8 lat go budują i końca nie widać. Jak to w misiu było, najlepiej się zarabia na słomianych inwestycjach. Wczoraj odwołano przetarg na linie do produkcji amunicji, sprzęt sprzedawała firma która do tej pory zajmowała się crypto i NTFCytując @ KosmicznyNalesnik