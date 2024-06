Nie martwcie się, choćby zmienili przepisy, to ludzie dalej będą robić to samo - straż miejska i policja ma to głęboko gdzieś. W dużych miastach przy nowych blokach ulice nie mają parkingów, więc kierowcy zastawiają chodniki - auta stoją na całych szerokości, do tego w gratisie zawsze jest zastawiony jeden pas i robi się jednokierunkowa. Odpowiedź jest zawsze jedna - to ghdzie my mamy stawać? No w sumie racja, współczynnik miejsc postojowych Pokaż całość