Mam psa, lubię z nim chodzić na plażę. Ale #!$%@?, są plaże gdzie jest zakaz wprowadzania psów i to jest dla mnie zajebiscie logiczne. Niestrzeżone plaże gdzie mogą wchodzić psy, albo osobne plaże gdzie zachęcają ludzi do chodzenia z psami istnieją i są w zupełności wystarczające.



Po za tym wchodzenie z psem na zajebiscie zatłoczona strzeżona plaże to jest katorga dla psa, opiekuna psa i ludzi którzy są na plaży. Bez sensu Pokaż całość