To jest polska mentalnosc, co bys sie nie wybralo i tak bedzie zle. Jestesmy biednym umyslowo narodem. Nikogo nie interesuje dobro innych i dotyczy to politykow jak i nas samych. Dewastacje wszelakiego typu i brak poszanowania do cudzej wlasnosci. Niszczenie, brudzenie, szacunek do ludzi oraz cudzego mienia. Jeszcze pare pokolen pewnie musi minac aby choc lekko podniesc standard naszej kultury ktora jest gleboko zaszyta w podswiadomosci.