Jak takim psychopatom nie zaczną dowalać spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym i zabierać prawa jazdy, to za chwilę strach będzie wyjechać na polskie autostrady. Jeszcze stanął przesunięty w prawo - wystarczy, że ktoś z tyłu by nie wyhamował i to auto zostałby #!$%@? prosto pod te tiry i cysterny z pasa obok. Jeszcze kogoś wiózł - powinno to być potraktowane jako próba samobójstwa rozszerzonego i gościu w kaftan.