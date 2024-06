Z jednej strony niesamowity skill i wirtuozeria, bo niesamowite jest jak jeden człowiek ogarnia grę 4 ludzi - uderzenia perkusyjne, linia basowa, melodyczna, rytmiczna, z drugiej strony instrument jest wykorzystany poza jego możliwości i zaczyna skrzeczeć. Nie są to do końca przyjemne dźwięki.



Ja akurat wolę grę nawet z mniejszą złożonością, ale za to z większą uwagą by każdy dźwięk był pięknie wydobyty.



np.: