Wiecie co jest najsmutniejsze? Że człowieka już nie ruszają te afery PiSu, bo idzie się do nich przyzwyczaić. Nikt tego nie grzeje ani nic. Jedynie Fundusz Sprawiedliwości i Red Is Bad były dość głośne. Poza tym, PiS dobrze wie jak takie afery zakopać m.in tak jak obecnie wrzucają zdjęcia murzynów i próbują wmówić, że oni dopiero jakoś ostatnio przyjechali. A sami wiemy ile PiS ich wpuścił.