Trump zapomniał, że z tych 60mld - 80% czyli 48mld zostaje w kraju i zasila amerykański przemysł militarny. A za te 12mld USD prawdziwej pomocy to US już sobie zagarnęła od Ukrainy prawa do wydobycia surków oraz tysiące hektarów ziem. Już pomijam, że "to najtańszy sposób na niszczenie ruskich".



US na tej wojnie nie straciła nawet centa. US na tej wojnie zarobiła. Straciła Ukraina, straciła rosja i straciły kraje europejskie.