Problem ewidentnie polega na tym, że spytano 200 000 losowych osób, zamiast zwrócić się do wyspecjalizowanych firm, które za 7 mln usd wykonają "konsultację" i określą jakie postacie są dozwolone a jakie nie. Co to w ogóle za pomysł, żeby pytać ludzi czego chcą i co im się podoba?