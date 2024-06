Nie pochwal oczywiście bo to #!$%@? ale chciałbym zwrócić uwagę czym my biali Polacy różnią się od pontonowców i ciapaczków. W przypadku jednego z nich po prostu doszłoby do gwałtu. Zapewne poszkodowana mi całej tej #!$%@? sytuacji wolałaby jednak mając wybór wersję z białym Polakiem walącym konia niż gwałtem