Patrząc na to ile budowali np. Bełchatów to nie tak długo.Nie zapominaj, że pierwszy reaktor EJ ruszy w 2035 roku, ale będzie to tylko max 1,5 GW, cały kompleks EJ to najwcześniej 2043, prawie 20 lat. Tak więc jedna odkrywka np. Złoczew jak najbardziej tak. Bez tego zabraknie mocy wytwórczych jeśli nie powstaną duże magazyny mocy do OZE.