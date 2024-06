Pamiętam, jak ojciec kupił wiatrówkę 20 lat temu z gwintowaną lufą, ale frajda była strzelać do płyt CD, jak nikogo w domu nie było to wiedziałem gdzie jest śrut i do ptaków strzelałem, z perspektywy lat teraz bym nie miał sumienia strzelać do wróbli czy wron. Wieku 11-13 lat człowiek a raczej dziecko nie miało sumienia.