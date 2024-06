Z czego zrobiona jest izolacja tych rur że na odcinku 26 km, mają tylko 3% straty? W zimie będą puszczać temperaturę 140 stopni, a na 26 kilometrze będzie w takim razie prawie 136 stopni. Wydaje się niemożliwe. Jeśli na filmiku są przedstawione te rury to wygląda to na coś w typu piany PUR i to nie najgrubszej.