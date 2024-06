Ja chętnie zamienionym swój spalinowy na elektryczny, jednak musi:

- mieć mozliwosc naładowania do pełna z domowego gniazdka w ciągu max 8 godzin

- mieć możliwość naładowania do pełna w ciągu max 20 minut na wszystkich stacjach sieciowek w Polsce

- mieć możliwość przejechania na jednym ładowaniu tyle co na jednym tankowaniu (700-800 km)

- miec przestrzeń wewnątrz typowa dla rodzinnego vana

- kosztować max. tyle co spalinowy (bo przecież konstrukcja silnika Pokaż całość