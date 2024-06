Niemcy zaprosili kryminalistów, przebrali tych którzy nadają się do roboty, a najgorszy element - morderców i gwałcicieli do Polski. I to pod groźbą kary finansowej którą mamy im płacić, jeśli ich nie przyjmiemy. Jakie to kuźwa słabe. Jakim my jesteśmy słabym narodem.



A barany jeszcze wybierają sobie niemieckiego folksdojcza do zarządzania tym procederem. Szczyt kretyństwa. Obudźcie się w końcu kuźwa!