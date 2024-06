Nigdy nie zapomnę euforii jak się wykopki pucowały do wygranej PO, a konfederacja po co to komu, może mieli jako jedynie zdrowy rozsądek w czasie COVIDu, może nie popierali żadnych nowych podatków, może nie popierali żadnego nowego rozdawnictwa socjalnego, może od początku ostrzegali przed FIT for 55 i dyrektywami podnoszącymi nam koszty życia, ale mordo ten Braun co on powiedział o jezu nie możemy na nich zagłosować XD