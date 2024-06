Film stary, ale akcja trwa i trwać będzie. Graniczna wojna hybrydowa przeciw Polsce rozpoczęta jesienią 2021 była de facto intrem do inwazji na Ukrainę. Nie było i nie ma w niej nic związanego z żadną spontaniczną masową migracją ekonomiczną ani uchodźczą.



"To nie nasza wojna" - a martwy żołnierz już nasz. No ale dogadajmy się, sowieci (jak zwykle) chcą pokoju. Pokoju do końca życia, mordy!