Gdzie się mnożą pytania? Żadnych artykułów w tej sprawie od dawna. Rozumiem, że teraz tyle się dzieje, że w zasadzie co dzień to nowa afera czy jakaś tragedia, ale zauważyłem że próżno szukać w mediach historii od początku do końca.



Btw. Co tam u postrzelonego Roberta Fico? W dzień zamachu, normalnie przerwane programy bo nadają o tym co sie działo na Słowacji. A co dalej? No właśnie...