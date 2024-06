Pokaż całość

Kapitalizacja spółki wzrosła "gigantycznie" z tego powodu, że Orlen został połączony z PGNiG i Lotosem (którego część za paczkę fajek, plus najprawdopodobniej łapówkę, została sprzedana Arabom i Węgrom).Efekt tego jest taki, że nie osiągnięto ŻADNEGO efektu synergii (przez złe zarządzanie), a Orlen zanotował drastyczny spadek rentowności i uratowało go tylko zyskowność PGNiG.Sam pomysł na połączenie tych firm nie był zły, ale sposób ich połączenia, a potem zarządzania to