Tak dzień po dniu i po jakimś czasie wszystko zostało postawione na głowie. Syryjczyk sobie szedł, właściwie to spacerowym krokiem, aż przeszedł sobie granicę, a tu ktoś do niego strzelił. Kurcze, za co? Przecież on tylko sobie przechodził granicę na czarno. Przecież to właściwie nic wielkiego takie przechodzenie granicy. Normalka. Kto nigdy nie przechodził granicy na czarno niech pierwszy rzuci kamieniem. Co to w ogóle są te jakieś granice i kto to Pokaż całość