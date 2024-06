Inni oskarżają je o "pasożytnictwo mieszkaniowe" i namawiają do inwestycji giełdowych.

No tak, bo przecież Ci co mieli oszczędności kupili drugie mieszkanie, więc trzeba dojechać takich ludzi, co potrafią odłożyć i gospodarować swoimi pieniędzmi chroniąc je jednocześnie przed inflacją, a tym co narzekają na takie osoby - uczcie się od nich, albo kupujcie złoto, a jak już macie grać na giełdzie, to idźcie sobie puścić totolotka;)