W Stanach to jest epidemia. Ponad 100k śmierci w 2021 (z oficjalnych źródeł) bo nawet mała ilość fentanylu jest śmiertelna, tylko, że jednym z głównych problemów jest to, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zażywane przez nich narkotyki zawierają fentanyl. Nawet osoby, które myślą, że biorą np. czystą heroinę czy kokainę, mogą nieświadomie zażyć dawkę fentanylu. To sprawia, że przedawkowania są trudne do przewidzenia.