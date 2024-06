Zabawne to jest Węgry przy niemcach to małe piwo robiły tylko to co szwabom oficjalnie nie wypadało, i to działa cały ściek w eurokołchozie leci na Orbana a "dobre" niemcy w czystych rękawiczkach maja żywotne interesy z Rosjanami, i w dupie maja czy ukry wygrają czy nie, czego większość głównie urkofili i sami ukraincy nie zauważają i to działa ukry widza w niemcach swojego przyjaciela bardziej niż Polske