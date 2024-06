Mały twórca internetowy Diendris robi wartościowe filmy na YT i gania scamowe k%^wy z internetu. Jedna z takich mend - były policjant udający uzdrowiciela - pozwał go do sądu i chłopak potrzebuje paru groszy na adwokata. W opisie filmu link do zrzutki. W powiązanych filmy z oszuście. Pomożesz?